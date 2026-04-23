◇セ・リーグヤクルト2―０広島（2026年4月22日マツダ）幼少期から慣れ親しんだ憧れの球場で輝きを放った。プロ6年目でマツダスタジアムでは初先発。試合前から小雨が降る悪条件にもヤクルト・山野は揺るがなかった。「大雨でもなかった。スパイクに土がついて重かったりはあったけど、いつも通り」5安打されても6回無失点。両リーグ単独トップの4勝目をつかんだ。開幕4戦4勝は球団では15年山中浩史以来8人目、左腕に