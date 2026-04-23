プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第4節 サンジロワーズとヘントの試合が、4月23日03:30にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。 サンジロワーズはケビン・ロドリゲス（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）、Biondic Mateo（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、ヒラリオン・