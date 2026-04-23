大相撲春巡業は22日、東京都大田区で行われ、夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）での新三役昇進が確実な幕内・琴勝峰（佐渡ケ嶽部屋）が宇良らと7番取って5勝2敗だった。強烈な喉輪や豪快な下手投げなどで見せ場をつくり「まだまだ。場所前に、いい感じにできるようにやっていきたい」と力を込めた。巡業でのバス移動中は寝て過ごしている。十分な睡眠時間を確保することで体調管理に努め、勝負の夏場所へ「まだまだ（