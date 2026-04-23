JRAが馬券発売する「香港チャンピオンズデー」の追い切りが22日、シャティン競馬場で行われた。「クイーンエリザベス2世C」に挑む昨秋の天皇賞馬マスカレードボール（牡4＝手塚久）は決戦舞台の芝コースを単走で弾むような走り。美浦から駆けつけた手塚久師も好感触で、海外G1初挑戦Vの期待が膨らむ。「チャンピオンズマイル」に出走する国内最強マイル王ジャンタルマンタル（牡5＝高野）も芝で抜群の動きを披露した。世界の競