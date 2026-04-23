巨人の山崎が右肩のコンディション不良で離脱後初めてライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。川崎市のジャイアンツ球場で打者10人と対戦し、許した安打性の打球は0本。最速148キロを計測して4三振を奪い「しっかり投げられた」と振り返った。開幕投手として期待されながら3月15日に故障班に合流。今後については「明日（23日）悪くなるかもしれないので、そこからの予定は明日以降」と慎重だった。