◇セ・リーグDeNA７―6阪神（2026年4月22日横浜）また勝った。また勝又だ。DeNA・勝又が連夜のトラ退治でヒーローになった。チームに今季初の5連勝＆借金完済の勝率5割を呼び、前夜に続くお立ち台。武骨な苦労人の笑顔がはじけた。「いつ立っても（お立ち台は）凄くうれしい気持ちでいっぱいです」。6―6の8回2死一、二塁。2―2から内角スプリットを捉えて、しぶとく一、二塁間を破った。殊勲の決勝打。弱いゴロが抜けて