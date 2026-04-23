◇明治安田J1百年構想リーグ福岡2-1G大阪（2026年4月22日パナスタ）明治安田J1百年構想リーグは西の1試合が行われ、2位のG大阪は福岡に1―2で逆転負けを喫した。U―21日本代表GK荒木琉偉（18）がプロデビューを果たしたが、2失点。首位・神戸との勝ち点6差を詰められなかった。福岡は28年ロサンゼルス五輪世代のFW道脇豊（20）が、前半43分に同点に追い付くを決めた。