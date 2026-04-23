◇パ・リーグ楽天4―５日本ハム（2026年4月22日エスコンF）楽天は延長10回に6番手の田中千が力尽きて3連敗を喫した。三木監督は「よく追いついて（一時）逆転したんだけど、悔しいです」と嘆いた。3―3の8回先頭で浅村が一時勝ち越しとなる2戦連発の3号ソロを放ち「ドライブ気味だったんですけど、入って良かった」と振り返った。昨年4月22日の同戦で杉浦（現中日）から史上47人目の通算300本塁打を達成。記念日を祝う