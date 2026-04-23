◇パ・リーグ西武3―1ソフトバンク（2026年4月22日ベルーナD）試合後に心から笑えたのはいつ以来だろう。西武・西川は苦悩の先に光を見た。1―1の2回2死三塁で右中間に決勝二塁打。3月31日オリックス戦以来22日ぶりの安打で、打点は今季初だ。7回も二塁内野安打で今季初の複数安打。試合前に打率・107だった26歳は、今季初の3連勝に導き「最高ッス。久々に野球が楽しかった」と笑った。8年目の昨季は1番に定着。リーグ4