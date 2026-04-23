■河西工 345円(+80円、+30.2％) ストップ高 河西工業 [東証Ｓ]がストップ高。イクヨ [東証Ｓ]は22日正午、河西工について持ち株比率15％程度まで株式の取得を目指すことを決めたと発表した。イクヨは現在、河西工株の約4.8％を保有しているが、今月から9月末の間に460万株（持ち株比率10％）を市場内外で取得する予定としている。イクヨは自動車樹脂部品で三菱自動車工業 [東証Ｐ]を主要取引先とし、河西工は自動車