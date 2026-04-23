◇セ・リーグ巨人5―1中日（2026年4月22日前橋）巨人の期待の2年目・石塚裕惺内野手（20）が、22日の中日戦で初3番の起用に初長打＆初打点で応えた。1―0の2回に右翼フェンス直撃の2点三塁打。今季初、通算2安打目で2連勝＆今季最多タイの貯金3に貢献した。初スタメンでの3番出場は、58年長嶋茂雄のデビュー戦など球団では前例が少ない超異例の大抜てき。レジェンドでもできなかった快打で飾った。球場北側には群馬を