日本スケート連盟は22日、都内で今シーズンの優秀選手表彰祝賀会を開催した。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア・ペアで金メダルを獲得した愛称“りくりゅう”の三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が最優秀賞に相当するJOC杯を2年連続で受賞。東京運動記者クラブ・スケート分科会選出の「スケーター・オブ・ザ・イヤー」も2季連続3度目の選出となり、2冠を達成した。今季で引退のため特別功労賞も受賞し、