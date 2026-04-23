◇セ・リーグ巨人5―1中日（2026年4月22日前橋）巨人のダルベックが特大弾で試合を決めた。4―1の7回先頭で左翼席後方の場外へ消える6号ソロ。藤嶋の直球を捉えて飛距離120メートルの豪快な一発となり、阿部監督もベンチから拍手を送った。3試合ぶりの一発で勝利を決定付け、「会心の当たりだった。追加点が取れて良かった」と笑みを浮かべながらダイヤモンドを一周した。