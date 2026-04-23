◇セ・リーグヤクルト2―０広島（2026年4月22日マツダ）ヤクルトの守護神・キハダが9回を締め、初登板から9試合連続セーブで自身のプロ野球記録を更新した。四球と安打で2死二、三塁と一打同点のピンチを招くも、1番・平川を空振り三振斬り。「神様がくれた凄くいい機会をしっかり楽しんで受け取って、チームの勝ちに貢献するだけ」と胸を張った。池山監督は「今度はもう少しスッキリ、ランナー出さずに抑えてほしいな