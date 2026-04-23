◇パ・リーグロッテ1―4オリックス（2026年4月22日ZOZOマリン）ロッテのドラフト2位左腕・毛利が4回2/3を4安打4失点でプロ初黒星を喫した。1―1の5回に先頭の西野を四球で歩かせ、続く若月の犠打を処理するも一塁へ悪送球。直後に紅林に3ランを被弾し「同じことを繰り返してしまっている」とうなだれた。打線はわずか3安打で、2回のスクイズによる1得点のみ。サブロー監督は毛利について「体が問題なければ、投げてもら