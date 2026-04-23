スポーツクライミング日本代表で男子の安楽宙斗（JSOL）と女子の森秋彩（茨城県連盟）が東京都内で会見に臨み、28年ロサンゼルス五輪での出場種目を言及した。24年パリ五輪ではボルダーとリードの「複合」として実施されていたが、ロス大会はそれぞれ単種目で実施される。世界のトップ選手の多くはすでに一方に絞っているが今季も両種目で計13大会に出場予定の安楽は「26年は両方とも代表権があるので、やり切ると決めている