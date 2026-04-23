北海道斜里町のウトロ漁港＝昨年4月北海道・知床半島沖で2022年、観光船「KAZU1（カズワン）」が沈没し乗客乗員計26人全員が死亡、行方不明となった事故は、23日で発生から4年となった。地元の斜里町では同日午後、追悼式が開かれる。事故で亡くなった千葉県の30代男性会社員の両親は、弁護士を通じ「喪失感は増すばかりです。この事件が風化されない事を願っています」とのコメントを発表した。業務上過失致死罪に問われた