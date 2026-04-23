◇パ・リーグ西武3―1ソフトバンク（2026年4月22日ベルーナD）西武先発・高橋光が3年ぶりの完投で2勝目を挙げた。126球を投げて3安打1失点、8奪三振。直球、フォークと切れ味満点で、自ら続投を志願した9回は近藤、栗原、柳田を3者連続三振で締めた。「ちょっと出来過ぎ。やっぱ三振は最高」。2―1の3回2死満塁で柳田にカウント3ボール。絶体絶命の場面から「ゾーンに入っていた」と三振を奪い、4回以降は完全投球だ。西