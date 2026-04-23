スペースXのロゴとイーロン・マスク氏＝2022年12月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米実業家イーロン・マスク氏が率いる米宇宙開発企業スペースXは22日までに、プログラミング向け人工知能（AI）サービスを手がける米新興「Cursor（カーソル）」を600億ドル（約9兆6千億円）で年内にも買収できる権利を取得したと明らかにした。買収の代わりに、両社の共同開発に対して100億ドルを支払う選択肢もあるとしている。21日に