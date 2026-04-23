◇セ・リーグ巨人5―1中日（2026年4月22日前橋）【記者フリートーク】中学時代は強豪・佐倉シニアに所属。高校は甲子園常連の花咲徳栄（埼玉）の大黒柱。巨人・石塚は人一倍、大きな重圧とも戦ってきた。「高校時代もそうですが、試合前は吐くほど緊張する」。高校時代は下級生の頃、プロでも1年目は球場入りする寸前に吐き気に襲われ、一人でトイレにこもって嘔吐（おうと）することもあったという。一歩でもグラウンド