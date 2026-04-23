村上を出迎えたアントナッチのお辞儀が話題に米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が21日（日本時間22日）、敵地ダイヤモンドバックス戦で4試合連発となる9号を放った。本塁打後、ダグアウトに戻った際の同僚との微笑ましいやり取りが日本ファンを和ませている。2回の第2打席。2死走者なしでダイヤモンドバックス先発ケリーの変化球を捉えると、打球速度113マイル（約181.9キロ）、飛距離426フィート（約129.8メート