高橋文哉が主演する実写映画『ブルーロック』より、チームZとチームVが火花を散らす予告映像が解禁。さらに、追加キャストとして畑芽育の出演が発表された。畑は絵心甚八（窪田正孝）の右腕・帝襟アンリを演じる。【動画】チームZとチームVのサッカープレイが圧巻！『ブルーロック』予告映像累計発行部数5000万部を突破する同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化