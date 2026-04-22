猫をかたどったナンバープレート固定ボルト「にゃんばーボルト」、車種専用にKIT設定されたフォグランプ「LED FOG LAMP SERIES」といった大人気アイテムをはじめ、昨年発売されたばかりのホンダCB1000Fや、人気上昇中のカワサキMEGURO S1のカスタム車両など、数千あるラインナップから厳選したオリジナル製品を展示していた東京モーターサイクルショーのキジマブース。 新製品の盗難