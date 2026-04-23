チャンピオンズマイルでマイルG15勝目を狙うジャンタルマンタル（牡5＝高野）は、芝コースで単走追い。ラスト2F21秒5と軽快に末脚を伸ばした。松井助手は「6Fから1F15秒くらいのペースで進めて、残り2Fから馬なりでスッと伸ばすイメージ。しっかり反応してくれて、凄くいい動きで安心した。終わった後もケロッとして、大丈夫だと思います」と満足そうに語った。