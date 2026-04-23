日々トレセンや競馬場など現場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は栗東取材班の入矢美奈（32）が担当する。来春に定年引退を迎える笹田和秀師（69）を取材。見た目とはギャップの「字」で15年以上にわたり、重大任務を担当している。その秘密に迫った。ベテラン菱田記者からむちゃぶり！？された。大先輩がニコニコしながらつぶやく。「これ次の“書く書く”で頼むわ」