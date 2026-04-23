JRA春のG1シリーズはひと休みで今週はG23競走の開催日程。東京では連日クラシックのトライアルが組まれ、土曜メインは2枚のダービー切符を懸けた「第33回青葉賞」だ。未勝利、アザレア賞と連勝中のブラックオリンピアは栗東CWコースで追い切って好調をアピールした。昨秋の新馬2着で東京遠征を経験済み。ダービー3勝の実績を誇る友道厩舎の期待馬が重賞獲りにチャレンジする。絶妙なさじ加減で最終リハを終えた。連勝中と勢い