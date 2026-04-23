1991年に引き倒され、現在はモスクワ市内の公園で保管されるKGB創設者ジェルジンスキーの像＝2021年【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は22日、治安・情報機関の要員を養成する高等教育機関「連邦保安局（FSB）アカデミー」に、旧ソ連の秘密警察である国家保安委員会（KGB）の前身機関トップを務めたジェルジンスキーの名前を冠する大統領令に署名した。「ジェルジンスキー記念FSBアカデミー」となる。ソ連時代にあったア