▼アッカン（奥村武師）動きは抜群だった。最後まで余力があったし、左回りの方がスムーズ。何とかダービーに出したいと思っている。▼ヴィサージュ（大久保師）先々週より先週、先週より今週と動きは良くなっている。体も幅が出てきた感じ。いいものを持っている。▼ケントン（田島師）動きは良かった。芝路線に替わったけど、東京1週目で速さへの対応が鍵ですね。▼サガルマータ（福永師）元々、カイ食いが細くて馬体重