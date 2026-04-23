驚きの報道だ。昨夏にフライブルクからフランクフルトに移籍した堂安律はシーズン序盤、主力として躍動していた。だが、チームが不調に陥るなか、徐々に存在感が希薄に。２月にアルベルト・リエラ新監督が就任して以降は、不慣れなインサイドハーフで起用されたり、ベンチスタートとなったりと序列が低下している。そんななか、ドイツメディア『hessenschau』は４月22日、「ドウアンはアイントラハトを退団したがっている