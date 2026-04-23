作業事故があったのは豊浦町大和です。4月22日午後3時ごろ、付近住民から「川にトラクターが転落している。運転手の姿が見えない」と消防に通報がありました。川に転落したトラクターから約200メートル離れた川の浅瀬で、皆川義守さん（97）が意識のない状態で倒れているのが発見され、病院で死亡が確認されました。警察によりますと、皆川さんは1人で農作業をしていたということです。警察が当時の詳しい状況な