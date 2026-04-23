きのう夜、岩見沢市の住宅で火事があり、建物の内から性別不明の1人の遺体が発見されました。火事があったのは、岩見沢市幌向北２条３丁目の２階建て住宅です。きのう午後９時ごろ、付近の住民から「家から煙が出ていて、中からバンバンと音がする」と消防に通報がありました。火はおよそ３時間半後に消し止められましたが、住宅内部から性別不明の１人の遺体が発見されました。（付近住民）「すごい状態でした」（付近住民）「上