札幌市の路面電車（札幌市電）で、今月２７日からクレジットカードなどのタッチ決済による乗車サービスが始まります。お得な休日割引も導入されます。今月２７日から札幌市の路面電車で新たに導入されるのは、クレカ乗車サービスです。タッチ決済対応のクレジットカードやスマートフォンを、車内の専用端末にかざすだけで運賃を支払えます。事前のチャージや小銭の用意が不要になり、スム