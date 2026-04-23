デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は引き分け投手を取り上げる。◇◇野球の責任投手には、勝利投手、敗北投手に加え「引き分け投手」も存在する。ドローとなった試合で最後に投げた、両軍の投手に記録される。つまり１試合に２人誕生する。トレードで１９７６年に阪神から南海（現ソフトバンク）に移った江夏は、選手兼任の野村