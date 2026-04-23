「巨人５−１中日」（２２日、上毛新聞敷島球場）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が、５回を６安打１失点の力投で３勝目を挙げた。キレのあるチェンジアップを効果的に使い、自身プロ初となる２桁１０三振を奪った左腕は「うれしいです」と笑顔。「ランナーを出しても粘ることができて良かったです」と振り返っていた。