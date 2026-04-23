「巨人５−１中日」（２２日、上毛新聞敷島球場）巨人の新星が輝きを放った。石塚裕惺内野手がプロ初スタメンで「３番・遊撃」に大抜てきされ、プロ初打点をマーク。勝利に貢献し、大歓声を浴びて「素直にうれしかったです」と初々しく笑みを浮かべた。二回に１点を先制し、なおも２死一、三塁の場面。カーブを捉え、右翼フェンス直撃の２点適時三塁打。高卒２年目の２０歳は両手を突き上げてガッツポーズだ。若武者の躍動に