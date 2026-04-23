ラフターラインズの非凡な瞬発力は最終リハにも体現された。新コンビのレーンを背にゲートの駐立確認を行った後、Wコースで6F82秒4〜1F11秒3。スムーズに折り合い、3馬身前を行く先輩エンセリオ（5歳3勝クラス）を内から余裕十分にビュ〜ンと伸び、ほぼノーアクションで楽々併入した。レーンは「感じは良かったです。いい調教内容でした。馬も気性的に落ち着いていて優しい感じ。乗りやすかった。フットワークも問題なかったで