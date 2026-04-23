クイーンC13着からの逆襲を誓うゴバドは、原を背にWコース単走で上々の動きを披露。馬なりで5F69秒6〜1F12秒3と時計は地味ながらも、素軽いフットワークが目を引いた。テン乗りとなる原は「ギアを入れたら凄くいいトビの走りをするなと感じた。イレ込みやすい性格だけど、馬の後ろに入れたらしっかり折り合えるように教育されている」と好感触をつかんだ様子。東京芝1600メートルの未勝利戦では、後にスプリングSを制するアウ