「ＤｅＮＡ７−６阪神」（２２日、横浜スタジアム）執念の一打だった。同点の八回２死一、二塁。ＤｅＮＡ・勝又温史外野手は、一塁へ駆けながら祈った。「抜けろ！」。決して鋭い打球ではなかったが、しぶとく一、二塁間を破った。自身の生きざまを表すような、泥くさい安打で、決勝打をもぎ取った。「打球速度って言われている野球界の中で、あれでもヒットになるっていう。これが野球だなとすごく感じます」。破れた膝小僧