「日本ハム５−４楽天」（２２日、エスコンフィールド）１６年目の新天地で、日本ハム・島本浩也投手が阪神から移籍後初勝利を挙げた。「いっぱい声援をもらっているので、すごく投げやすいです」。少しはにかみながら、お立ち台でファンの歓声に応えた。同点の延長十回にマウンドへ。１死二塁とされたが、浅村をフォークで空振り三振。村林を敬遠で歩かせた後、黒川をスライダーで冷静に二ゴロに仕留め、その裏のサヨナラを