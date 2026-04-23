「ロッテ１−４オリックス」（２２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは今季初の３連勝はならなかった。打線は曽谷の前に六回まで１安打。先発のドラフト２位・毛利海大投手（明大）は５回に先頭打者への四球と自らの悪送球でピンチを招き、紅林に決勝３ランを被弾した。サブロー監督は「自滅ですね」と言及。今後については「いろんなことを経験すればいいと思う。体さえ問題なければ投げてもらう」とローテーション投手