◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）巨人は中日に連勝した。開幕戦で２８・５歳だったスタメン野手の平均年齢は、この日は２５・８歳。阿部監督は今後も若手にチャンスを与える方針を示した。―３番・遊撃でプロ初スタメンの石塚がプロ初打点となる２点三塁打。「期待しているから使っているので。チャンスをものにしてほしい。打ったのはもちろん素晴らしかったんですけど、その後の打席は反省することは