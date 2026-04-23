◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）“ギブアップ宣言”がウソのようだ。竹丸が唯一、自信なさそうにしていたのが打撃だった。３月から「１３０キロくらいの真っすぐだったら打てるかもしれないですけど、１５０キロとかだったら絶っ対に無理です！見えないですもん」と語っていた。プロ初安打の原稿を準備していることを伝えても「ボツになりそうですね」と笑っていた。それがこの日初安打。しかも捉えた