◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）打球は、左翼方向へ果てしなく伸びていった。ボビー・ダルベック内野手（３０）は両翼９９・１メートルのフェンスを軽々と越えていく打球から視線を切り、ゆっくりと走り出した。「会心の当たりだった。どこまで飛んだかはもう、見ていなかったよ」。確信の６号ソロは、左翼の場外に隣接する工事現場との通路に着弾した。来日後最長不倒の推定１３０メートル弾で試合を決め