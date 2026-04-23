昨年スワンS6着以来で復権を誓うアドマイヤズームの最終追いはポリトラック。6F83秒7〜1F11秒5と友道厩舎流のソフトな仕上げで流したが、ここに至る過程がもの凄い。武豊が騎乗した先週はCWコース併せ馬で6F79秒3〜1F11秒0！併走馬をちぎった。友道師は「この1年間、爪に悩まされてきた。今は全く心配がない。2歳の時の走りはできる」と相当な手応え。朝日杯FSでは、のちに皐月賞、有馬記念を制したミュージアムマイルを完封。