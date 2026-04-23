シャンパンカラーは岩田康を背に坂路で併せ馬。余力十分にラスト1F12秒2をマークし、4馬身追走した僚馬ピックアップライン（6歳3勝クラウス）と併入した。田中剛師は「予定通り53秒くらい（4F53秒1）で、ジョッキーの感触も良かった」と語った。2走前・東京新聞杯は別定59キロを背負いながらも、上がり3F最速32秒8の剛脚を発揮して4着。23年NHKマイルC以来の勝利へ同師は「前走は外枠で、ずっと外を回らされたのが厳しかった。