▼ウォーターリヒト（石橋師）うちの厩舎に来て初めて当該週にしっかり時計を出した。太めというわけじゃないが舞台も（近場の）京都なので。このひと追いで良くなったし状態はいい。▼エルトンバローズ（花田助手）週を重ねるごとに動けています。今朝はブリンカー効果もあって手応えのある動きでした。▼オフトレイル（吉村師）坂路単走でいつも通り。以前よりポジション取りの幅が広がってきた。決め手は上位のものを持っ