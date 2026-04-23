ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで金メダルの戸塚優斗（２４）が２２日、取材に応じ、「誰もやっていない技を開発しなきゃいけない時が来ている。自分で流れを作っていきたい気持ちがすごく大きい。今季のいい流れで突っ走って、４年後の五輪を迎えられればいいのかな」と五輪王者の自覚と、連覇の懸かる次回大会挑戦を明言した。この日は、都内のホテルで開催された所属するヨネックスの祝勝会に出席。五