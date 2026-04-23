「第173回天皇賞・春」の1週前追い切りが東西トレセンで行われ、今季初戦の大阪杯からG1連勝をもくろむ昨年のダービー馬クロワデュノール（牡4＝斉藤崇）がCWコース併せ馬で圧巻の動きを披露。不動の主役を印象付けた。団野（レースは北村友）を背に馬場への登場シーンから放つ圧倒的存在感。ひと叩きされたことで表情は明らかに精悍（せいかん）さが増した。先行するイクオクコウネン（3歳未勝利）、センツブラッド（4歳オー