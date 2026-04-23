俳優の唐沢寿明（62）が22日、都内で主演映画「ミステリー・アリーナ」（監督堤幸彦、5月22日公開）の完成披露試写会に出席した。賞金100億円を懸けたクイズ番組の天才司会者役。自ら提案したアフロヘアにファンキーファッション姿で、ミスリードや毒舌で解答者を追い詰める。「僕自身やったことがない非常にひどい男で、最後まで救いようがない。多分、皆さんは大嫌いになると思う。でも、映画は凄く面白いです」と主張した。