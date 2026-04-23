日本山岳・スポーツクライミング協会が２２日、本格的に始まる２６年シーズン前に都内で会見を行い、２４年パリ五輪男子複合銀メダルの安楽宙斗（ＪＳＯＬ）と、同代表の森秋彩（茨城県連盟）が出席した。２８年ロサンゼルス五輪へ向けた中間年。パリ五輪までは複合として実施されていたが、次回はボルダー、リード、スピードの３種目が独立し、それぞれでメダルが獲得できるようになる。来年の世界選手権で優勝すれば最速で五